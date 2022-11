400.000 euro Vlaamse premies voor werken in park van Heule, villa ’t Onzent en Onze-Lieve-Vrouwekerk

Kortrijk Wondr doet met webshop niet mee aan Black Friday: “We houden wel Green Week, we laten per bestelling 1 kilogram plastic uit oceanen verwijde­ren”

De recent geopende pop-up Wondr in winkelcentrum K in Kortrijk doet met de webshop niet mee aan Black Friday op vrijdag 25 november. “We sluiten onze webshop af en maken alles zwart. We verkopen niet online door de serieuze impact op het milieu en de impact op postverwerkers.” Wondr care is een initiatief van Planet B, met duurzame alternatieven voor dagelijkse producten zoals shampoo bars.

21 november