39 stadsartiesten luisteren voortaan buurtfeesten in Kortrijk op: “We verlagen (financiële) drempel om feesten extra beleving te geven”

KortrijkOrganisatoren van straat- en buurtfeesten in Kortrijk en deelgemeenten kunnen vanaf april een stadsartiest boeken om hun feest op te luisteren, deels op kosten van de stad. “We stimuleren met dit project inwoners om een podium te creëren voor Kortrijkse acts en moedigen tegelijk creatievelingen aan om in de stad op te treden”, zeggen schepenen van respectievelijk Cultuur en Coördinatie Wijkteams Axel Ronse (N-VA) en Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

De stad lanceerde in september vorig jaar een oproep naar Kortrijks talent, om zich als stadsartiest in te schrijven. De respons was enorm. Een jury selecteerde er uiteindelijk 39. Ze zijn op www.stadsartiesten.be terug te vinden en in een papieren gids, die onder straat- en buurtcomités en in wijk- en ontmoetingscentra wordt verdeeld. Het gaat vooral over muziekgroepen en muzikanten. Van rock tot pop, Nederlandstalig, hiphop, wereldmuziek of heavy metal, iedereen vindt in de lijst wel iets om van zijn feest een knaller te maken.

Het aanbod omvat verder onder meer ook comedy, dans, circus en kinderanimatie. De artiesten hebben op de site elk een eigen fiche. Waarin ze zichzelf en hun act omschrijven, met inbegrip van luister- of beeldfragmenten en het oordeel en advies van de jury. De selectie stadsartiesten wordt jaarlijks vernieuwd.

Quote Die eerste podiumkan­sen zijn vaak bepalend voor de goesting en doorzet­ting van jonge bands. Zo krijgen ze de vibe te pakken schepen Axel Ronse

Kortrijk bulkt van artistiek talent. Van Goose tot Amenra, ook zij begonnen hun carrière in kleine repetitieruimtes. Het is niet altijd evident voor artiesten om podiumervaring op te doen. Het project Stadsartiesten verlaagt de drempel en zorgt tegelijk voor meer beleving op straat- en buurtfeesten. “Die eerste podiumkansen zijn vaak bepalend voor de goesting en doorzetting van jonge bands. Zo krijgen ze de vibe te pakken en grijpen ze extra groeimogelijkheden aan”, vertelt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Artiestenbon

Wie een evenement of optreden organiseert, kan voortaan dus een stadsartiest boeken. Meer nog: organisatoren van straat- en buurtfeesten krijgen er financiële ondersteuning van de stad voor, in de vorm van een artiestenbon. Afhankelijk van de grootte van de optredende groep wordt een vergoeding betaald tussen 120 en 360 euro. Voorwaarde is dat het feest gratis en publiek toegankelijk is, zonder winstoogmerk. Zo geeft de stad een culturele boost aan straat-, buurt- en dorpsinitiatieven en komt het tegelijk tegemoet aan de vraag naar extra speelkansen voor Kortrijks talent. “Er zijn in Kortrijk ruim tweehonderd straat- en buurtcomités, die jaarlijks een feest houden. Hiermee verlagen we de financiële drempel om hun feest een extra dimensie en beleving te geven”, zegt schepen van Ontmoetingscentra Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

Straatfeestpakket

Een stadsartiest boeken en een artiestenbon aanvragen doe je op de site van de stadsartiesten of in het wijkcentrum of ontmoetingscentrum in de buurt. De stad wil bewoners verder aanmoedigen om buurtfeesten te organiseren. Zo kan je in Kortrijk een ‘straatfeestpakket’ krijgen met een tent, tafels, stoelen en een muziekinstallatie. Je vindt alle info op www.gezelligewijk.be.