38.400 euro subsidie voor spiegelletters in Begijnhofpark, aan nieuw museum Abby

Rollegem Opschud­ding na Winter­nacht in Rollegem: dronken bestuur­ster (70) raakt negen geparkeer­de auto’s en probeert te vluchten

Opschudding, zaterdagavond in het centrum van Rollegem, waar met Winternacht een evenement aan de gang was dat veel volk op de been bracht. Een vrouw, stevig onder invloed van alcohol, legde er een brokkenparcours af met haar wagen.

18 december