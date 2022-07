350 laptops versterken kwetsbare leerlingen uit basis- en secundair onderwijs

Want velen hadden thuis geen laptop of tablet of er was gebrekkig internet. Na goed twee jaar zijn er zo al ruim 350 laptops verdeeld. En begin 2022 werd de donatieactie nog versterkt via een samenwerking met vzw Ondernemers voor een Warm België, om de instroom van kwaliteitsvol materiaal ook nu te blijven garanderen.

Er wordt ook gekeken of er andere digitale ondersteu­ning nodig is. Zo wordt gecheckt of er thuis een betere of goedkopere internet­ver­bin­ding gewenst is

Vzw Ondernemers voor een Warm België heeft als doel zoveel mogelijk kwetsbare gezinnen van digitale ondersteuning voorzien, vooral via het doorschenken van hardware. De organisatie mikt op een jaarlijkse schenking van zeker vijftig laptops aan de stad Kortrijk. Dat aantal wordt aangevuld met afgeschreven laptops van de stad zelf, die zo een tweede leven krijgen. De sociale diensten staan in voor de detectie en verdeling aan kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld via de brugfiguren of de (zorg)leerkrachten van scholen. De Kortrijkse bib staat in voor de kwaliteitsgarantie en een eerste onderhoud. “Er wordt ook gekeken of er naast een laptop andere digitale ondersteuning nodig is. Zo wordt gecheckt of er thuis een betere of goedkopere internetverbinding gewenst is”, zegt Vooruit-schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene.