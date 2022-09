35 topkunstenaars exposeren met jutezak als thema in winkelcentrum K, opbrengst gaat naar kansarme jeugd in Kortrijk: “Er is steeds meer armoede”

KortrijkCatherine Deprez-Pattyn (74) houdt in winkelcentrum K een expo, met medewerking van 35 topkunstenaars. Thema is de jutezak. De opbrengst gaat via vzw De Kier naar kansarme kinderen en jongeren in Kortrijk. De lat ligt hoog, want de tentoonstelling van vorig jaar bracht 65.000 euro op. Wie een werk wil kopen, kan tot en met volgende week dinsdag een bod uitbrengen.

Catherine Deprez-Pattyn, het gezicht van de Viva Sara koffieshop in de Korte Steenstraat in Kortrijk, leidt al enkele jaren een tentoonstelling en veiling met exclusieve stukken van hedendaagse topkunstenaars in goeie banen. Thema dit jaar is de jutezak of het materiaal waarin koffiebonen uit alle werelddelen tot in de Viva Sara-branderij reizen. De jutezak symboliseert tegelijk sinterklaasgeschenken, waar veel kinderen in Kortrijk jammer genoeg niet van genieten. “Nog meer dan andere jaren mogen we deze problematiek niet vergeten. Want het leven wordt steeds duurder”, zegt Catherine Deprez-Pattyn.

Er doen 35 topkunstenaars mee zoals Leo Copers, Kris Martin, DD trans, Joke Raes, Klaus Verscheure, Wim Opbrouck, Nick Ervink… Alle werken kunnen tot en met dinsdag 13 september telkens van 14 tot 18 uur bekeken worden in een tijdelijke kunstgalerij aan de Sionstraat, in een pand van winkelcentrum K.

Volledig scherm Het werk van Nick Ervinck © Peter Lanssens

Wie een werk wil kopen, kan een ‘officieel schriftelijk en onherroepelijk bod’ in gesloten omslag uitbrengen. De gesloten omslag dien je af te geven in de shop van Viva Sara in de Korte Steenstraat. Slotstuk van het initiatief is een kunstveiling op 15 september, met advocaat Jan Leysen als curator.

“Het zal moeilijk zijn om de 65.000 euro van 2021 te evenaren, want mensen staan op de rem door de moeilijke tijd waarin we leven. Maar weet dat we met de opbrengst echt helpen. Zo bekostigden we er na de expo van 2021 onder meer studie- en andere kosten van 28 studenten tussen 12 en 18 jaar mee. Blijf kinderen aandacht geven. Kledij, geschenken voor sinterklaas, abonnementen om te kunnen voetballen… we financieren veel zaken via vzw De Kier. En voor alle duidelijkheid: de kinderen en jongeren krijgen zelf geen cent. We betalen rechtstreeks hun rekeningen, waar nodig”, zegt Catherine Deprez-Pattyn.

Volledig scherm Het werk van Daniëlle Van Zadelhof © Peter Lanssens

Volledig scherm Het werk van Kristof Van Heeschvelde © Peter Lanssens

Volledig scherm Het werk van Thomas Bogaert © Peter Lanssens

Volledig scherm Het werk van Joost Pauwaert © Peter Lanssens

