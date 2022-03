300 jongeren verlaten per jaar schoolbanken zonder diploma in Kortrijk, nieuwe zaterdagschool behoedt hen daarvoor

Kortrijk15 procent van de kinderen wordt in Kortrijk in kansarmoede geboren, zo’n 300 jongeren verlaten per jaar de schoolbanken zonder diploma. Talentenatelier voor Jongeren (TAJO) biedt vanaf volgend schooljaar een antwoord. Op initiatief van ondernemers en academici volgen zestig jongeren elke zaterdag praktijklessen. “Ze krijgen een inkijk in wat later in petto heeft. Om ze zelfstandig, gemotiveerd en verantwoordelijk keuzes te laten maken over hun opleiding en beroep”, zegt gedelegeerd TAJO-bestuurder Claudia van Egmond.

TAJO is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar. Jongeren ontdekken er de samenleving en zichzelf aan de hand van praktijkateliers en uitstappen, zoals naar een bedrijf of ziekenhuis. Gestart wordt met zestig jongeren, gerekruteerd in basisscholen ’t Fort, Sint-Jozef, Vtex, 3 Hofsteden, Sint-Theresia en Sint-Amand Zuid. Er wordt hierbij vooral gekeken naar de sociaaleconomische status van het gezin, het al dan niet ontvangen van een schooltoelage, het diploma van de moeder en/of het hebben van een stimulerende leeromgeving (in de vrije tijd).

Volledig scherm archiefbeeld van een TAJO praktijkles © TAJO

TAJO bestaat al sinds september 2019 in Gent, met daar nu 220 jongeren in de zaterdagschool. De resultaten zijn hoopgevend: meer dan 80 procent van de TAJO jongeren is op zaterdag aanwezig en 95 procent van de gastdocenten wil opnieuw deelnemen. De eerste bevindingen van een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de UGent wijzen daar op betere schoolprestaties, een grotere schoolmotivatie en een duidelijke shift in het bewust kiezen voor de A-stroom in het secundair onderwijs: van minder dan 20 naar ruim 70 procent.

Volledig scherm archiefbeeld van een TAJO praktijkles © TAJO

De praktijkateliers door professionals uit twintig vakgebieden zijn divers en boeiend met bijvoorbeeld in het eerste jaar kunst & cultuur, technologie & innovatie, welzijn & zorg, journalistiek, leefbare stad, bouw en voeding & horeca. “TAJO is een van de krachtigste investeringen in sociale vooruitgang en armoedebestrijding. Geen enkel talent mag verloren gaan”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang en Flankerend Onderwijsbeleid Philippe De Coene (Vooruit). “We zorgen er zo voor dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters blijft dalen”, vult schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) aan.

Het gaat over een driejarige cyclus van 25 zaterdagen per schooljaar, in Kortrijk is dat in Athena campus Drie Hofsteden. Met in het schooljaar 2022-2023 het begeleiden van 60 jongeren, 120 jongeren in 2023-2024, telkens 180 jongeren vanaf 2024-2025 en de opstart van een alumniwerking in 2025-2026. De medewerkers van TAJO en de brugfiguren van de stad zullen de gezinnen van deelnemende jongeren waar mogelijk verder ondersteunen, naar sociale dienstverlening toe. Om de strijd tegen armoede op meerdere fronten te voeren.

Volledig scherm archiefbeeld van een TAJO praktijkles © TAJO

TAJO is een privé-initiatief, zonder subsidies. De initiatiefnemers rekenen op de (financiële) steun van ondernemers, bedrijven, instellingen en personen om de praktijklessen gratis aan te kunnen bieden. Ook gastdocenten, stagiairs, vrijwilligers… blijven welkom. Alle verdere info staat op https://tajo.be.

Volledig scherm archiefbeeld van een TAJO praktijkles © TAJO