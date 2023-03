30 minuten extra aanschuiven op snelwegen in Kortrijk en Ieper door hevige sneeuwval

OCMW kiest voor twaalf ‘wijkteams’ in plaats van één centraal hoofdge­bouw

De stad Kortrijk gaat haar sociaal werk gebiedsgerichter aanpakken. Burgers zullen niet langer in maar één centraal OCMW-gebouw terecht kunnen, maar in 12 wijkcentra. “Dat is belangrijk om de drempel te verlagen voor de inwoners, maar ook -en vooral- om problemen zo snel mogelijk op te sporen”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang (Vooruit).