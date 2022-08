30 graden buiten, en daar is de eerste kerstversiering...

“Ik ben er elk jaar vroeg bij”, zegt Mario. “Gezond zot noem ik mezelf graag. En het is ook gewoon een uitgelezen manier om in de picture te komen met mijn winkel.” Mario verkoopt decoratiemateriaal in zijn M Feelgood Store, en dus ook kerstversiering. “Om effectief kerstversiering te kopen moet je nog even wachten, tot midden september”, zegt hij. “We verhuizen binnenkort naar een andere winkel in het winkelcentrum. Het is in de nieuwe winkel dat ik deze etalage heb ingericht in kerstsfeer. Pas wanneer we de winkel hier openen zullen klanten ook effectief kerstspullen kunnen kopen. Dat zal ongeveer midden september zijn.”