30,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Kortrijkzanen het afgelopen jaar het meest

KortrijkNieuws uit Kortrijk domineerde vaak de voorpagina’s. De HLN-artikels uit de Guldensporenstad zijn 30,5 miljoen keer gelezen in 2022. We kregen na corona grotendeels onze vrijheid terug, maar ook 2022 verliep best moeizaam, vooral nu Europa voor het eerst sinds lang weer met oorlog geconfronteerd wordt. Wat ook een grote impact op Kortrijk had en heeft. Gelukkig was er ook veel vrolijk en hoopgevend nieuws, dat even aandachtig gelezen werd. Een terugblik op de meest gelezen HLN-artikels in 2022. En op naar een sprankelend 2023.

Het meest gelezen in 2022: de gruwelijke moord op Heidi B.. De 52-jarige vrouw werd begin deze maand met een zwaard om het leven gebracht, in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Door een ziekelijk jaloerse Mohammed Z., die een tijdje een relatie had met Heidi. De man verwondde ook de 9-jarige kleindochter van Heidi B., maar het meisje slaagde erin te ontsnappen.

Het was de wereld op zijn kop en het staat op twee in onze lijst. Hoe een van oorsprong Kortrijks bedrijf, accountantskantoor Vandelanotte, in april verbaasde met een gewaagde actie. Door nieuw personeel, dat na één tot drie maanden beslist om het bedrijf meteen weer te verlaten, tot 7.500 euro premie te beloven. Uiteindelijk stapte niemand op, zo bleek na een evaluatie midden november, omdat ‘geld niet gelukkig maakt’. Of iedereen daar akkoord mee is…

Het was een jaar vol hoge pieken en diepe dalen voor titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). De vicepremier en federaal minister van Justitie (Open Vld) zit met zijn gezin voor de tweede keer in een safehouse, na een nieuwe en ernstig te nemen dreiging van de drugsmaffia. En dat net met de feestdagen, plezant is anders. Maar te midden van alle miserie was er ook verblijdend nieuws. Want zijn echtgenote Anouk Sabbe is weer zwanger, van ‘Quicky #3’. Onze lezers volg(d)en het allemaal op de voet.

Vandelanotte hanteert een opvallend personeelsbeleid

Onze lezers verslinden ook graag nieuws met een hoek af. Op vier: Kamping Kitsch Club eind augustus, het grootste foute feestje van Vlaanderen, op het festivalterrein achter sportcampus De Lange Munte op Hoog Kortrijk. Waar 25.500 feestvierders uit de bol gingen, al was er frustratie over het gebrek aan bloot. Beter nog een tandje bijsteken dus in 2023, als u het ons vraagt.

Uitzonderlijke weerfenomenen doen het ook altijd prima. Op vijf: een zeldzaam schouwspel begin september boven Zuid-West-Vlaanderen, toen beelden het ontstaan van een ‘supercell’ toonden, met aan de voorzijde een ‘shelfcloud’.

Een baby van vijf weken oud, die in een coma belandde na ongelukkig in contact gekomen te zijn met een drugsvervanger van papa. Het ging om Subutex, een geneesmiddel dat de drang naar heroïne kan afremmen. De papa van het jongetje was namelijk verslaafd. De man belandde drie weken in de cel, in juni.

De 'shelfcloud', van begin september. Gefotografeerd door dj Joeri, boven Bissegem

Op zeven en ook opvallend, vooral omdat de beelden deden kokhalzen, was het verhaal over de tot stort herschapen horecazaak Chills in Marke. Schimmels, overal wormen, rattenkeutels tot in koelkasten… onderverhuurders maakten er echt een zootje van. Ze werden uiteindelijk gerechtelijk uit Chills gezet.

De pijn ging door merg en been, na het dramatische ongeval dat begin oktober in Rome het leven kostte aan Wibe Bijls (25) uit Menen en Jessy Dewildeman (24) uit Wevelgem. Kirsten Vandeborre uit Kortrijk, die in één klap twee hartsvriendinnen kwijt was, vertelde over het onmetelijke verdriet van de nabestaanden. Kirsten werkte samen met Wibe in restaurant-tapasbar Maddox op de Grote Markt in Kortrijk en was ook heel goed bevriend met Jessy.

Op negen: Olivier Vandecasteele die na een schijnproces tot 28 jaar cel werd veroordeeld in Iran. Een kaakslag, ook omdat het maar niet tot een gevangenenruil komt tussen Olivier Vandecasteele en de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi. “Het is niet langer een kwestie van debat, maar van leven en dood”, klonk het midden november bij de familie van de ngo-medewerker uit Aalbeke, die al bijna een jaar onschuldig in een isoleercel zit. Begin december herhaalde de familie dat ‘wachten geen optie is’. Want Olivier Vandecasteele is sinds eind november in hongerstaking en fel verzwakt.

Wijlen Jessy Dewildeman en Wibe Bijls

En op tien: het bizarre en nog altijd niet opgehelderde verhaal van de stenengooiers, die afgelopen zomer een buurt in Kortrijk terroriseerden. En die in het najaar hun tactiek veranderden, door ook met luchtdrukgeweren of gel blasters huizen te beschieten. De rust is ondertussen teruggekeerd. Al blijft het gissen wie de daders zijn. De doorbraak volgt misschien in 2023.

