3 vrouwen die crypto in ons land mee op de kaart zetten. “Kijk waar ik na 4 jaar al sta. Dan weet je: het is echt niet zo moeilijk”

Van Eminem tot Paris Hilton: iedereen investeert via 'NFT's' in digitale kunst. 3 experts leggen uit wat het is en hoe je ermee start

NFT’s zijn overal. Het is een manier om digitale kunst te bezitten, en heel wat bekende mensen - van Eminem tot Paris Hilton, topmodel Emily Ratajkowski, Wout van Aert of Melania Trump - investeren daar een smak geld in. Maar wat is het juist en wat heeft het te maken met kunst? We vroegen het aan een financieel expert, een CEO van een trendbureau en een kunstkenner, die uitleggen of iedereen ermee kan starten. “In Hollywood kan je sommige feestjes zelfs niet meer binnen als je niet met NFT’s kunt betalen.”

12 januari