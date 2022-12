3.804 Kortrijkzanen hebben beslist: vanaf 2023 boetes tot 100 euro voor sluikstort klein afval en strenger toezicht op onkruid op voetpaden

KortrijkEr liep vorige week onder impuls van burgermoeder Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) een digitaal referendum in Kortrijk, met als rode draad of er al dan niet meer actie nodig is voor een nog nettere stad. “Dat blijkt het geval te zijn. Een duidelijke meerderheid kiest voor hogere boetes en strenger toezicht”, zegt Ruth Vandenberghe.

Het digitaal referendum liep van maandag 28 november om 8 uur tot en met zondag 4 december om 16 uur. De resultaten zijn nu bekend. 4.214 Kortrijkzanen brachten een stem uit. 410 stemmen waren ongeldig door fouten met het identiteitskaartnummer, omdat deelnemers niet in Groot-Kortrijk bleken te wonen, jonger waren dan 16 jaar, of meer dan één keer probeerden te stemmen. 3.804 stemmen waren wel geldig.

De conclusies zijn overduidelijk. Liefst 90 procent wil de minimum GAS-boete van 25 euro naar 100 euro optrekken, voor sluikstort van klein afval zoals blikjes en flesjes. “We voeren deze maatregel vanaf 1 januari 2023 in en richten een handhavingscel op, binnen de stadsorganisatie. Zo garanderen we een goede wisselwerking tussen GAS-vaststellers, preventiewerkers en sanctionerende ambtenaren”, zegt Ruth Vandenberghe.

63 procent van de deelnemers vraagt om Kortrijkzanen die het voetpad voor hun deur niet vuilnis-, modder- of onkruidvrij houden, te beboeten als ze waarschuwingen in de wind blijven slaan. “We gaan bewoners vanaf 2023 eerst sensibiliseren. Door hen met een brief attent te maken op het feit dat ze het voetpad moeten onderhouden. Voor appartementsgebouwen schrijven we de syndicus aan, bij bouwwerven de bouwheer. Als dat geen resultaat oplevert, kan er een GAS-boete als gemeentelijke administratieve sanctie volgen.”

Ook opvallend: liefst 85 procent wil dat overtreders ook opdraaien voor de kost voor het opruimen van sluikstort en zwerfvuil. “Deze maatregel gaat ook vanaf 1 januari 2023 in. De sluikstorter ontvangt dan naast de GAS-boete ook een factuur van de stad voor personeelskosten, benzine, verwerking van het sluikstort… We zetten voor het opruimen van zwerfvuil telkens een team van minstens twee personen in. De stad betaalt 72 euro voor twee personen die een uur zwerfvuil opruimen. Het kost de stad jaarlijks gemiddeld 72.591 euro.”

Verder wil 78 procent van het reservatiesysteem voor de recyclageparken in Groot-Kortrijk af. “We schaffen daarom vanaf dinsdag 6 december het reservatiesysteem voor het recyclagepark in Rollegem af. Voor het recyclagepark in Heule laten we nog weten vanaf wanneer een afspraak niet meer nodig is. Daar moeten we eerst nog een wijziging van de omgevingsvergunning doorvoeren”, zegt Ruth Vandenberghe.

“De openingsuren van de recyclageparken blijven, toch zeker in eerste instantie, ongewijzigd. De parkwachters kunnen bij extreme drukte wel beslissen om het park tijdelijk te sluiten, zodat het werkbaar blijft. Daarom zullen we ook investeren in webcamera’s, zodat bezoekers vooraf kunnen kijken of het al dan niet druk is.”

Het digitaal referendum is geldig, met 3.804 correcte stemmen op een totaal van 62.000 kiesgerechtigden (inwoners vanaf 16 jaar). Er was een minimum van 2.000 stemmen nodig. Het digitaal referendum rond netheid in de stad en deelgemeenten scoort minder dan het eerste Kortrijkse digitaal referendum in het najaar van 2019, toen 57 procent van 9.880 inwoners tegen een maandelijkse autovrije zondag stemde.

De score is wel veel beter dan het Kortrijks digitaal referendum rond kunst in het najaar van 2021, toen er maar 1.600 stemmen binnen kwamen.

De webpagina www.kortrijk.be/digitaalreferendum blijft als infopagina actief.

