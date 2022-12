3.000 gratis kerstbomen in geen tijd de deur uit bij Famiflora: “In plaats van de bomen te vernielen, doen we er mensen een plezier mee”

Famiflora, het grootste tuincentrum van het land, moest deze week verplicht de deuren sluiten na een politie-inval. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar bouwovertredingen. Net nu had Famiflora 3.000 kerstbomen besteld die te koop zouden worden aangeboden. “Nu we verplicht gesloten zijn, kunnen we die bomen niet verkopen”, zegt financieel directeur Bart De Smet. “Die kerstbomen moesten echt weg dit weekend. We kunnen die in januari niet meer verkopen, niemand wil die dan nog. We konden ze ook vernietigen, maar we geven ze dan nog liever gratis weg. In deze tijden kunnen we er mensen maar een plezier mee doen.” Mensen die een gratis kerstboom wilden, konden die dit weekend komen ophalen, vanaf zaterdag rond 8.30 uur. Lang duurde het echter niet vooraleer alle bomen de deur uitwaren. “We zijn het gewoon om veel volk te ontvangen en kunnen zoiets dus wel organiseren”, zegt de financieel directeur. “Er zijn hier 2 opritten en een daarvan is verzegeld, wat het er niet gemakkelijker op maakte, maar het verliep allemaal vlot.” Enkele klanten wilden ook de winkel binnen, maar dat kon niet. “We zijn een zaak die twee keer per jaar een seizoenspiek en het is al de derde keer in 2 jaar tijd dat we moeten sluiten tijdens zo’n periode. Ik mag er niet aan denken hoeveel geld dit ons kost. Ik vraag mij echt af hoelang dit voor ons kan blijven duren.”