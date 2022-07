270.000 euro voor nieuwe kunst in West-Vlaanderen, mogelijk ook in Kortrijk rond ‘buiten spelen’

“We bekijken nog waar de nieuwe kunstwerken eventueel kunnen komen. Het gaat over vier mogelijke locaties in Kortrijk en deelgemeenten. De insteek is bespeelbare kunst, vergelijkbaar met wat we al zagen tijdens het eerdere stadsfestival Play. De nieuwe kunstwerken zijn met cofinanciering vanuit de stad, we zouden zelf ook zo’n 80.000 euro moeten bijleggen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We beslissen daarom pas finaal in september. Want er zijn nog andere en dringende budgettaire prioriteiten in Groot-Kortrijk.”