27 extra plaatsen voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk

Het gaat over negentien extra plaatsen in GO! Athena campus Ter Bruyninge en acht plaatsen in GO! MPI Pottelberg. “Deze investering maakt me blij. De extra capaciteit in ons buitengewoon onderwijs is nodig en zal goed benut worden”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). Er zijn nog maatregelen, zoals een snellere procedure voor het installeren van extra (mobiele) units om de extra capaciteit te kunnen aanbieden.