2500 tickets voor Pre-party van Alcatraz op amper een dag uitverkocht

Het programma van de pre-party dompelt de aanwezigen onder in de beleving van het festival. Dat gebeurt met optredens van tribute bands Rage Against The Machine by Bulls on Parade, Iron Maiden by The Iron Maidens en AC/DC by AC/DC UK. Er is verder het spektakel Kortrijk Drumt. De slagwerkers openen het evenement. Amper een dag na die uitnodiging, zijn de tickets al de deur uit. “We zijn de inwoners van Kortrijk en Zwevegem heel dankbaar voor hun enthousiasme om deel te nemen aan de editie van Alcatraz 2022.”