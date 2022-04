250 topdokters uit alle hoeken van de wereld delen kennis in Kortrijk: “Bij leveruitzaaiingen van darmkanker bieden chemotherapie én robotchirurgie duidelijke kans op genezing”

Kortrijk250 artsen uit alle continenten nemen op vrijdag 22 april in het bedrijf Barco in Kortrijk deel aan een indrukwekkend congres. Om kennis en ervaring over robotchirurgie te delen. Chirurg Mathieu D’Hondt, gespecialiseerd in complexe lever- en pancreasoperaties in AZ Groeninge, is initiatiefnemer. Hij promoveert met zijn doctoraatsthesis over minimaal invasieve leverchirurgie.