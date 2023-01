240 euro boete voor vrouw (27) na diefstallen aan zelfscankassa’s

Kortrijk “Geïnspi­reerd door Moby en Fatboy Slim”: bassist en deejay Dick stelt solopro­ject Lone Woof voor

Dick Descamps (56), hij speelt al bijna veertig jaar muziek en is momenteel bassist in de bands Two Russian Cowboys en IDIOTS van zanger-frontman Luc Dufourmont, verrast met Lone Woof. “Voor mij betekent dit soloproject alleen muziek maken, zonder compromissen te moeten sluiten zoals in een band. Waar niets mis mee is, maar ik doe ook gewoon eens graag mijn eigen ding”, zegt de Kortrijkzaan. Hij stelt met Lone Woof meteen een verrassende EP voor.

