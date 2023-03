24 maanden cel voor man (32) die fornuis aanzet nadat gaslek ontstaat tijdens slaan vriendin

ASSISEN KOTMOORD. Mogelijke kroongetui­ge zegt nu dat Musawi (24) die avond mes bijhad: “Hij stak het snel weg achter z'n been”

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de mogelijke kroongetuige in de zaak van de dubbele kotmoord is vrijdagavond dan toch opnieuw komen getuigen. O.O. (39) zag Youlia Soboleva (19) enkele uren voor haar dood buitenkomen uit de studio van Mohammad Musawi (24). En hoewel O. dat eerder niét in het Brugse assisenhof verklaarde, beweerde hij nu dat hij een mes zag in de handen van de beschuldigde. “Hij dacht wellicht dat ik de vriend van het meisje was.”