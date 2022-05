24-jarige dealer riskeert 18 maanden cel

De politie merkte op 2 juni een auto op in Kortrijk waarbij ze beklaagde S. D. (24) herkennen. Hij was aan het praten met een inzittende. Toen ze de politie opmerkten, verliet de auto meteen de plaats. “Op de plaats waar beklaagde stond, vonden ze een zakje met 21 bollen cocaïne”, zei het Openbaar Ministerie. “Nog voor ze hem met het zakje confronteerden zei hij al meteen dat het zakje niet van hem was en probeerde hij te vluchten. Maar na een korte achtervolging konden ze hem toch bij de kraag vatten. Hij bleek 255 euro cash geld op zak te hebben.” Op zijn gsm-nummer vonden ze tal van druggerelateerde gesprekken, vooral via sociale media zoals Snapchat. Tijdens een huiszoeking vond de politie nog eens 25 gram cannabis en op de bureau in zijn kamer vonden ze stukjes materie die erg leken op de materie waarin de bolletjes cocaïne verpakt waren. De jongeman ontkent alle aantijgingen. Hij is nochtans lang geen onbekende voor politie en gerecht. “Al van in de jeugdrechtbank kennen we hem.” Naast de celstraf van 18 maanden riskeert hij ook nog een boete van 8.000 euro. Vonnis op 21 juni.