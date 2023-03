23 kilogram heroïne verstopt in bestelwagen: 32 maanden cel voor Nederlandse drugskoerier

De 27-jarige Nederlander uit Oosterhout bij Breda vlakbij de Belgische grens werd op 31 juli met zijn bestelwagen gecontroleerd in Kortrijk. Een drugshond vond twee verborgen ruimtes. Eén onder de passagierszetel en één achter een paneel boven de bestuurder. Er werden 20 vacuüm verpakte pakjes teruggevonden. Het bleek te gaan om maar liefst 23,39 kilogram heroïne. De man gaf meteen toe te fungeren als drugskoerier, maar zegt dat het slechts de eerste keer was. Complete nonsens volgens het parket dat maar liefst vier jaar gevangenisstraf vorderde. “Niet alleen met zijn bestelwagen, maar ook met een tweede voertuig kwam hij sinds januari heel geregeld naar ons land”, klonk het tijdens het proces. “Op zijn gsm vonden we ook druggerelateerde communicatie. Iemand die dit voor het eerst doet, heeft zeker niet zo’n ongelooflijk grote hoeveelheid bij zich. Hij kwam heel vaak drugstransporten doen, overal in ons land en was een belangrijke schakel in het geheel.” De man zegt dat hij als zelfstandig onderaannemer werkt als koerier voor DHL in België en Nederland. “Vandaar dat ik inderdaad vaak in België moet zijn.” De rechter milderde de gevraagde straf nu tot 32 maanden waarvan de helft met uitstel. Hij is ook veroordeeld tot een boete van 16.000 euro, eveneens de helft met uitstel.