220 miljoen euro voor 450.000 laptops: Signpost en katholieke scholen hebben grootste contract in Benelux

Laura (13) is Benelux winnaar Engelse olympiade, scholier van Guldenspo­ren­col­le­ge Plein beste van 2.400 leerlingen

Laura Minjauw (13) wint The Big Challenge 2023. Dat is een online wedstrijd Engels, met deelnemers uit de hele Benelux. “We zijn trots. We nemen elk jaar aan enkele olympiades voor verschillende vakken deel, om bij onze leerlingen het competitieve naar boven te halen”, zegt directeur Philip Logie.