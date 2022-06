22 maanden effectief voor man na wietplantage in Bissegem

De politie hield de loods zo’n twee maanden in de gaten en viel midden oktober binnen. Ze troffen een professioneel uitgeruste wietplantage aan met zo’n 2.500 plantjes die in bloei stonden, en dat verspreid over zeven kweekkamers.” De politie was de kwekers net voor geweest, want ze hadden nog niet kunnen oogsten. Tijdens de inval waren drie Albanezen aanwezig, zij werden meteen opgepakt. Het onderzoek leidde naar twee mannen uit Hemiksem en Stekene die dienden als initiatiefnemers. De man uit Hemiksem is vandaag vrijgesproken door de rechter, de man uit Stekene is veroordeeld tot 34 maanden cel waarvan 12 maanden effectief een boete van 16.000 euro. Samen met de drie Albanezen moet hij aan Gaselwest een provisionele schadevergoeding van 12.000 euro betalen en aan de eigenaar van de loods zo’n 20.000 euro. De drie Albanezen werden vorige maand al veroordeeld voor hun aandeel in de feiten tot celstraffen van twee jaar met uitstel. Alledrie zijn ze ook veroordeeld tot een boete van 8.000 euro waarvan de helft met uitstel.