22 maanden cel voor man (48) die agent hersenschudding slaat

MIJN STAD. Op stap door Kortrijk met ondernemer Robbert Buyse: “Ik speelde als 14-jarige Youri Tielemans door de benen”

Ooit schopte hij het tot de voetbalbeloften van ‘de veekaa’ en in Kortrijk is hij een van de weinige supporters van RSC Anderlecht. Toch kan je Robbert Buyse (25) vooral kennen als medezaakvoerder van bar en mannenmodezaak Vestiaire op de Grote Kring. Hij wijst ons de weg in zijn Kortrijk: “Fietsen of wandelen doe ik naar de boom van mijn overleden vriend ‘Lete’.”