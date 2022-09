200 meter aanschuiven voor goedkopere Franse tankbeurt: “Als de verschillen zo groot blijven, blijf ik hier klant”

Kijk hier naar het verschil in drukte tussen Franse en Belgische tankstations aan de grens:

Het nieuws van de lagere brandstofprijzen lokte heel wat West-Vlamingen die in de buurt van de grens wonen naar Frankrijk. Zo ontstond deze namiddag aan een tankstation van TotalEnergies in Halluin, op zo’n 200 meter van de Belgische grens in Menen, een file van honderden meters. De wachtbeurten liepen op tot 35 minuten. Davignia Coopman (29) uit Menen kwam met plezier de grens over voor een goedkopere tankbeurt: “Ik zag op Facebook dat het zoveel goedkoper was in Frankrijk en ben direct naar dit tankstation gereden. Ik vreesde voor lange files maar uiteindelijk gaat het vlot. Na amper een kwartier aanschuiven was het mijn beurt. Als de prijsverschillen zo hoog blijven, dan blijf ik hier klant, want mijn wagen verbruikt tamelijk veel. Ik hoop echter vooral dat de Belgische regering iets doet aan die extreme brandstofprijzen zodat we weer in eigen land kunnen tanken.” In het pompstation kan je Euro 95 tanken aan 1,476 euro voor een liter, Euro 98 aan 1,599 euro en diesel aan 1,677 euro.