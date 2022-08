20 maanden voorwaardelijk voor drugsdealer

De eigenaar van de woning in Kortrijk ging op 3 februari langs op het appartement nadat er melding was gemaakt van een waterlek. Toen hij binnen ging, zag hij grote hoeveelheden drugs liggen. De politie voerde daarna een huiszoeking uit en vond 370 gram poeder waarvan een deel cocaïne was. Ze vonden ook cannabis en twee paar schoenen van Gucci en Louis Vuitton, elk zo’n 700 euro waard. Al snel bleek de drugs afkomstig te zijn van de broer van de huurder die bij zijn broer was ingetrokken. Y. Z. werd op 28 mei vorig jaar op heterdaad betrapt met nog enkele anderen tijdens een drugsdeal op een parking in Harelbeke. Toen vond de politie geen drugs maar had hij wel wel 1.700 euro op zak. Op tien maart dit jaar sloeg hij plots op de vlucht voor een politiecontrole. De agenten slaagden erin om hem en zijn voertuig te intercepteren. Hij bleek twee bollen cocaïne en 340 euro cash geld in zijn bezit te hebben. Ook de berichten op zijn gsm toonden duidelijk aan dat hij bezig was met het verkopen van drugs. De jongeman werd op 10 maart dit jaar gearresteerd en verblijft tot op vandaag in de gevangenis. Het gedeelte dat hij in voorhechtenis zat, wordt beschouwd als een effectieve celstraf. Hij moet ook 10.000 euro boete betalen waarvan de helft met uitstel.