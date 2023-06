20 inbreuken tijdens verkeerscontroles op invalswegen in Kortrijk en omgeving

HUIZEN­JACHT. Het hart van Kortrijk: “Misschien woon je weldra aan de nieuwe ‘Ramblas’ vol terrasjes en winkeltjes”

Op zoek naar een nieuwe stek in West-Vlaanderen, benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken we het met een lokale vastgoedexpert voor je uit. Deze keer trekken we naar het ‘echte’ centrum van Kortrijk. De prijzen liggen er logischerwijs een stuk hoger. “Al kan je er voor iets meer dan 400.000 euro wel een stijlvol en afgewerkt herenhuis op de kop tikken.”