2 miljoen euro naar ontwikkeling Vlaamse Game Hub

Start-upcampus Hangar K en DAE Studios van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) slaan samen met de Flemish Game Association (Flega) in Kortrijk de handen in elkaar om de Game Hub te ontwikkelen en zo meer gamebedrijven te laten starten en groeien. Het aantal Belgische gamebedrijven, ze zijn hoofdzakelijk in Vlaanderen actief, nam tussen 2017 en 2020 van 65 tot 84 toe. Ook wereldwijd winnen games steeds meer aan belang. De omzet van de sector steeg in vier jaar met 52 procent, naar bijna 180 miljard euro.

Keerzijde van de medaille: er is een grote ‘brain drain’. De grootste talenten verlaten Vlaanderen om in het buitenland in grote gamestudio’s te werken. “Om een rol te spelen in de wereldwijde game-industrie, is het cruciaal om jonge game-talenten het vertrouwen te geven om te kiezen voor een rol als ondernemer in Vlaanderen en bestaande ondernemingen te helpen groeien. Met de Flanders Game Hub willen we hier een voortrekkersrol in spelen”, stellen Benjamin Dalle en Jo Brouns.