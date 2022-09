2,5 miljoen euro verlies (!) door coronacrisis in LAGO-zwembaden Kortrijk en Zwevegem, eenmalige subsidie en kapitaalsverhoging voorkomen dat schip kapseist

Aalbeke/Bissegem Fietsers slippen al 9 jaar over gladde boordste­nen in Aalbeke: “Er mogen geen slachtof­fers blijven vallen, valpartij­en leiden zelfs tot botbreuken”

Fietsers blijven zich verkijken op gladde boordstenen in het sinds 2013 vernieuwde centrum van Aalbeke. Filiep Dubrulle (56), die er na een zware val een sleutelbeenbreuk opliep, luidt nu de alarmbel. “De stad Kortrijk dient in te grijpen, anders blijven er hier slachtoffers vallen”, zegt de Bissegemnaar. “Het probleem is gekend. We werken eraan”, reageert schepen Axel Weydts.

8 september