182 km/u met Porsche op E17: maand rijverbod en boete

Op zaterdagvoormiddag 24 april 2021 reed Dominiek D. van Kortrijk richting Waregem na een verontrustend telefoontje van zijn vader. Hij duwde het gaspedaal wat harder in maar had niet in de gaten dat een politievoertuig hem achterna reed. De agent haalde de Porsche van D. meteen uit het verkeer en legde een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen op. “Hij moest meteen zijn wagen achterlaten. Dat was al een zware straf”, aldus zijn advocaat. De politierechter ging evenwel niet in op de vraag het rijverbod tot die periode van de onmiddellijke intrekking te beperken. Er volgen nog eens 15 dagen rijverbod.