181.950 bloembollen geplant, om zo vooral in deelgemeenten voor kleurrijke bloemenvelden te zorgen vanaf voorjaar 2023

Heule Herbeleef hoe Spes Nostra Strafste School van Vlaanderen wil worden

Het leken wel Tinekesfeesten op donderdag 20 oktober, toen Spes Nostra Heule een gooi deed naar de titel van Strafste School. Daar is nu ook een video van gemaakt. Om nog een keer de sterkte van de secundaire school in de verf te zetten. Want de prestatie van Spes Nostra was indrukwekkend.

11:27