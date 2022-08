180 jaar oud beschermd monument huisvest nu Bodega Bossuwé, restaurant is verborgen parel: “Bijna alles wat op je bord komt, is huisgemaakt”

Kortrijk Moeders komen samen om schoonheid en natuurlij­ke van borstvoe­ding te tonen

In het kader van Wereld Borstvoedingsweek kwamen woensdagochtend op vijftien locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel moeders bijeen om samen borstvoeding te geven. In Kortrijk was er een meeting in park ’t Plein.

3 augustus