18 maanden gevangenisstraf voor vier Noord-Fransen na reeks fietsdiefstallen in Kortrijkse centrum

Michelin bekroont De Garage als Bib Gourmand restaurant: “Lekker eten aan zeer correcte prijzen zegeviert altijd”

Michelin neemt 22 nieuwe Bib Gourmand restaurants in de editie 2023 van de culinaire gids op. De rode draad van de Bib Gourmand selectie blijft de bijzondere prijs-kwaliteitverhouding. Gasten smullen in deze restaurants van een voor-, hoofd- en nagerecht voor een prijs rond de 45 euro. Zuid-West-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de selectie, dankzij De Garage in Kortrijk.