18 maanden effectief voor onverbeterlijke dief

De man werd op 12 augustus betrapt toen hij aan het inbreken was op een bedrijventerrein. Een getuige verwittigde de politie dat hij de man in een bestelwagen van het bedrijf zag rondrijden op het bedrijventerrein met een bivakmuts over zijn hoofd. De man was over de poort en twee muurtjes geklommen om tot op het bedrijventerrein te geraken. Hij wilde de bestelwagen stelen, maar dat lukte niet en liep daarna te voet weg. Tijdens zijn vlucht werd hij al snel onderschept door de politie. Volgens zijn advocaat was de veelpleger onder invloed van alcohol en drugs toen hij de feiten pleegde. “Ik stond die avond niet stil bij de gevolgen en besef nu wel dat ik een grote fout heb gemaakt”, zei de man tegen de rechter. Omdat hij in het verleden al talloze keren is veroordeeld voor gelijkaardige feiten, is het verdict deze keer bijzonder zwaar voor de man. De rechter heeft hem nu veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden.