18 maanden effectief voor onverbeterlijke dief

De man werd vorig jaar nog veroordeeld tot één jaar cel voor een reeks diefstallen. En toch ging hij sinds juli vorig jaar opnieuw op dievenpad. Op 3 juli werd hij door de winkelverantwoordelijke van de Lidl in Kuurne herkend van een eerdere diefstal. Hij zag hoe de man verschillende keren binnen en buiten liep en telkens enkele spullen in zijn auto stak. Later sloeg hij ook toe in groothandelsmarkt Cims in Kortrijk, ging hij aan de haal met een keukenmes en een strijkijzer bij een elektrozaak in Kortrijk, pantoffels bij Pronti en sportschoenen en kinderjassen bij H&M. “Hij heeft een totaal gebrek aan schuldinzicht en straffen hebben duidelijk geen enkele impact”, klonk het bij het Openbaar Ministerie tijdens het proces. “Ik zit met een enorme schuldenberg door allerlei hoge verkeersboetes die ik heb opgelopen”, zei de man in een smeekbede tegen de rechter. “Ik kon niet anders. Ik heb niemand kwaad gedaan en ben geen gevaarlijk mens.” Maar op veel begrip kon de man duidelijk niet meer rekenen van de rechter.