18 maanden cel voor leraar (43) paardrijden die naaktfoto’s uitwisselt met 12-jarige leerlinge

De 43-jarige man uit Kortrijk werkte als leraar op een manege in Kortrijk. Daar leerde hij het 12-jarig meisje kennen aan wie hij les gaf. Sinds maart 2020 onderhield de man plots contact met het meisje via Snapchat. Hij vroeg om filmpjes en foto’s te sturen van haar terwijl ze over haar borstjes wreef en vroeg haar ook of ze zichzelf als eens had bevredigd. Het meisje weigerde in eerste instantie om mee te gaan, maar liet zich door hem na enige tijd voor bepaalde dingen overhalen. Hij stuurde zelfs foto’s door van zichzelf toen hij aan het masturberen was. Toen het meisje erover vertelde aan een vriendinnetje op de manege, vertelde die het aan haar ouders en ging de bal aan het rollen. “Het is verschrikkelijk om zoiets als ouder te moeten meemaken met je dochtertje van 12 jaar”, vertelde de papa tegen de rechter. “We mogen er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren mocht ze er niet over verteld hebben tegen haar vriendinnetje.“