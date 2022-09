18 maanden cel en boete voor Fransman na betrapping bij inbraak in Kortrijk

Op 26 maart 2022 kon Hamza B. betrapt worden door de bewoner die uit de badkamer kwam. In een poging om te vluchten, bedreigde hij het slachtoffer met een tang. Toch kon hij opgepakt worden. Sindsdien verbleef hij in de cel. “Hij was onder invloed van drugs en medicatie”, aldus zijn advocaat. Hamza B. werd ook verdacht van de diefstal van een fiets in Lichtervelde en de diefstal van 2 bankkaarten. Met die kaarten slaagde hij er in voor 207 euro contactloos te betalen. Een andere Fransman die dezelfde nacht in de buurt van de Shellparking in Marke (Kortrijk) kon opgepakt worden, is vrijgesproken. Volgens de rechter had hij niets met de inbraak in de buurt te maken. “Zijn neven lieten hem na een ruzie en teveel alcohol daar achter na een uitstapje naar de Gentse Blaarmeersen”, had zijn advocaat gepleit.