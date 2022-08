16 maanden cel en verbod op samenwonen voor vrouw die been van partner open snijdt

Op 19 april zat het er opnieuw bovenarms op tussen het koppel. Aan het station van Izegem kreeg de jongeman opnieuw slagen van zijn vriendin. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze de man aan met een bebloed gezicht en een gezwollen wang. Hij wilde evenwel geen verklaring afleggen. Op 17 juni ging Cloë H. haar vriend bij hen thuis in Kortrijk te lijf met een breekmes. Ze sneed een stuk van zijn been open en stak hem in zijn borst met een nagel. Enkele dagen later, op 27 juni trof de politie hem bewusteloos aan in de zetel met een bebloed hoofd. Deze keer gooide ze met een bierglas naar hem. Het Openbaar Ministerie en haar advocaat dat het ging om een erg toxische en zeer ongezonde relatie ging. Haar vriend stelde zich geen burgerlijke partij. “Wanneer we beiden nuchter zijn, is er geen probleem”, stelde hij tegen de rechter. “Ik wil niet dat ze door mij naar de gevangenis moet. De vrouw zelf werd in mei ook al veroordeeld voor slagen aan haar vriend. “Ik moet en zal stoppen met gebruiken, dan kan alles opnieuw goed komen”, zei ze tegen de rechter. “Ik ben negen jaar clean geweest, maar na de breuk met mijn ex ben ik hervallen. Ik had plots al die vrijheid en had geen remmingen meer. Maar nu zit in de cel en moet ik mijn kinderen missen die maar al te goed beseffen dat mama in de gevangenis zit. Ik ben zeker bereid me residentieel te laten opnemen.”