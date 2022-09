15 maanden voorwaardelijke celstraf en boete voor veertiger na derde proces voor stalking

Kortrijk In Kortrijk opent straks nieuwe kinder- en jeugdpsy­chi­a­trie van de toekomst: “We stralen niet het gevoel van een gevangenis uit”

Eind september opent een nieuwe kinder- en jeugdpsychiatrie in Kortrijk. De in juni 2020 aangevatte bouw kostte 18 miljoen euro, waarvan 60 procent met Vlaamse VIPA subsidies werd betaald. Het project omvat veel meer dan nieuwe gebouwen alleen. Zo is het Groeningepark op het terrein binnengetrokken, wat ook voor patiënten positief is voor hun lichamelijk en mentaal welzijn. En er is een brede doorsteek voor fietsers en wandelaars, in warme rode tinten.

10:51