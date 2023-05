15 maanden cel voor roker die door het lint ging nadat winkelier hem vroeg sigaret te doven

De 24-jarige man was die dag onderweg van Frankrijk naar Duitsland maar stopte in Kortrijk om een vriend te bezoeken. Hij ging iets drinken en wilde daarna nog iets eten en stopte bij de winkel. Youssef M. stapte daarna met een sigaret binnen in de voedingswinkel langs de Spoorwegstraat in Kortrijk. De zaakvoerder maande hem meteen aan om zijn sigaret te doven. Daarna gingen de poppen aan het dansen. “Hij werd meteen erg agressief en sloeg de zaakvoerder, zijn broer en een zwangere vrouw”, klonk het tijdens het proces. “Nadat ze erin slaagden om hem buiten te werken, nam hij een ijzeren staaf vast en sloeg enkele ramen stuk.” De man kon nadien opgepakt worden, maar meewerken aan het verhoor deed hij niet. Zo gaf hij eerst nog een valse naam op. Hij zit sindsdien in de gevangenis.