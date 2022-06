14 procent rijdt te snel

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde vorige week op verschillende plaatsen snelheidscontroles uit. De meeste overtredingen werden vastgesteld in de zone 30 in de Pottelberg. Daar reden 87 van de 227 gecontroleerde bestuurders te snel. De controle gebeurde tijdens de ochtendspits in de schoolomgeving. Eén bestuurder werd zelfs aan 57 kilometer per uur geflitst. Verder controleerde de politie ook nog langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk, daar was 10,5 procent van de bestuurders in overtreding. Eén bestuurder raasde aan 87 kilometer per uur voorbij de flitscamera.Langs de Brugsesteenweg in Kuurne was reed 11 procent te snel, langs de Kortrijksestraat in Lendelede ook 11 procent en in de Kooigemsestraat in Kooigem waar 70 kilometer per uur is toegelaten, reden 11 van 133 bestuurders te snel.