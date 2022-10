14 maanden met uitstel voor Franse inbrekers

Marke/Rollegem Inbrekers aan de haal met juwelen maar ook met… maatpakken

Afgelopen weekend werd in groot-Kortrijk op minstens twee plaatsen ingebroken. Dat was het geval in een woning langs de Groene Dreef in Rollegem en een woning in de Joanna Van Konstantinopelstraat in Marke.

3 oktober