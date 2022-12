13 maanden cel voor inbreker die zich verschanste op dak van serre

De zaakvoerder van autogarage Vancayzeele op de Pottelberg in Kortrijk merkte op 18 september plots dat een nummerplaat van een stockwagen was verwisseld. “Toen hij de beelden van zijn veiligheidscamera’s bekeek, merkte hij dat de nacht ervoor een persoon was binnen gebroken die over de omheining was geklommen. Maar liefst zeven uur was hij in de weer om manipulaties uit te voeren aan vier Toyota’s, hij maakte ook een gat in de omheining. Alles wees erop dat de dader voorbereidende werken had gepleegd om de nacht nadien terug te keren om de diefstal effectief te plegen.”