13-jarige kruipt op verjaardag achter stuur auto ouders… en veroorzaakt ongeval

Kortrijk Hoopgevend nieuws uit rusthuizen Zorg Kortrijk: “We zijn al 70 dagen coronavrij, de vaccins werken”

7 mei De hemel klaart op. Het beste bewijs zie je in de rusthuizen. De vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk zijn al goed 70 dagen coronavrij. “We zijn heel blij met deze cijfers. Al is er wel nazorg nodig, want de personeelsleden zijn (te) diep gegaan”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (Vooruit).