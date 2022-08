127 wielrensters verschijnen aan de start Konvert Koerse: “Wie drie keer wint op vijf jaar tijd, krijgt trofee met gouden remmen”

Het concept van Kortrijk Koers, zoals het al jaren werd georganiseerd, was niet langer houdbaar, zegt de organisatie. “Vroeger kochten we als het ware renners om die op ons criterium te krijgen, denk maar aan Fabian Cancellara en Geraint Thomas enkele jaren geleden, maar dat is economisch niet meer haalbaar”, zegt communicatieverantwoordelijke Kristof Vanfleteren. “Winnaars van de Tour de France vragen bijvoorbeeld bijna 100.000 euro enkel en alleen maar om aan de start te verschijnen. We moesten onszelf wat heruitvinden, en hebben beslist om het over een andere boeg te gooien, met een dameskoers.”

De vzw Kortrijk Koerse is best wel ambitieus: een wielerevenement met louter en alleen vrouwelijke deelneemsters financieel rond krijgen vormt een uitdaging. “Maar wij zijn er alvast in geslaagd voor deze eerste editie volgende week”, zegt Vanfleteren. “Een dameselitekoers zou niet haalbaar zijn zonder de inbreng van onze hoofdsponsor Konvert. Om dat engagement in de kijker te zetten wordt Kortrijk Koerse dus voortaan Konvert Koerse. De komende jaren gaan we op hetzelfde elan verder.”

Volledig scherm Konvert Koerse wordt een wedstrijd voor dames elite. Een motivator is alvast de wisselbeker ter waarde van 25.000 euro, een ontwerp van Beheyt Jewels in Kortrijk in samenwerking met Stef Sabbe. “Een fietsstuur met échte gouden remmen”, zegt Vanfleteren. © Joyce Mesdag

Er verschijnen 127 dames van 21 ploegen aan de start. “We hadden ons voorgenomen om ergens tussen de 20 en 25 ploegen te eindigen, en mogen dus blij zijn met het resultaat”, zegt Vanfleteren. De vzw Kortrijk Koerse klopte aan bij de organisatoren van Kuurne Brussel Kuurne omdat die ervaring hebben bij het organiseren van een elitekoers, zij het dan voor mannen.

“We zijn er in geslaagd mooie toppers te lokken”, zegt KBK-bestuurslid Peter Debaveye. “Zo hebben we onder meer voormalig Europees kampioene Annemarie Worst, voormalig wereld- en Europees kampioene Ceylin Del Carmen Alvarado en Julie De Wilde, die de witte trui mocht dragen tijdens de Tour de France voor vrouwen.” Een naam die ontbreekt is bijvoorbeeld Lotte Kopecky. “Maar er is net ook het EK in Duitsland, en daar geven uiteraard een pak vrouwen prioriteit aan. Maar volgend jaar zal dat niet meer samenvallen, en dan zullen we nog meer grote namen mogen verwelkomen. We voelen nu al grote bereidheid bij de dames die dit keer moeten weigeren.”

Volledig scherm Konvert Koerse wordt een wedstrijd voor dames elite. © Joyce Mesdag

Een motivator is alvast de wisselbeker ter waarde van 25.000 euro, een ontwerp van Beheyt Jewels in Kortrijk in samenwerking met Stef Sabbe. “Een fietsstuur met échte gouden remmen”, zegt Vanfleteren. “De dame die erin slaagt om 3 keer te winnen op 5 jaar tijd, mag hem definitief in ontvangst nemen. We zijn ook van plan om de trofee elk jaar nog wat mooier te maken, met diamantjes en dergelijke, afhankelijk van de interesse bij sponsors.”

Er staat de dames een wedstrijd van 127 kilometer te wachten. Er is een kleine plaatselijke ronde in het centrum, met onder meer de Kulakberg inbegrepen, en een grotere ronde tot in Bellegem en Sint-Denijs. Starten en aankomen is nog steeds in het centrum, waar je de renners 7 keer ziet voorbijrijden.

De ploegvoorstelling is om 14.45u, op de Grote Markt. De start is ook op de Grote Markt, om 16 uur. De aankomst (omstreeks 19u) is bij het vip-dorp in de Doornikstraat, ter hoogte van het Schouwburgplein. Daarna is er nog een coveroptreden van Carla Crème en de Cornetto’s. “Het moet nog steeds een volksfeest blijven, we doen heel veel moeite om sfeer te brengen in het centrum.” Ook op de Grote Markt is er een bedrijfscup die geïnspireerd werd door het programma de Containercup. Bedrijven kunnen zich daarvoor inschrijven, het publiek kan deelnemers live volgen op groot scherm. Meer info vind je op https://www.kortrijkkoerse.be/

