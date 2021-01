12 personen aangehouden in 2 grote drugsdossiers: voor 133.000 euro aan drugs in beslag genomen

Zes speurders van de lokale recherche van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) werkten maandenlang intensief op de dossiers. “Kort voor de zomer kregen we informatie binnen over een grote cannabishandel in het Kortrijkse”, vertellen de speurders. In augustus konden we een versnelling hoger schakelen.” Zo werden onder andere telefoontaps geplaatst en werden observaties uitgevoerd. “Bij het cannabisdossier kwamen ook andere personen in ons vizier. Zij hadden zich meer op cocaïne gericht en hadden de cocaïnehandel wat overgenomen van de eerste bende die we op het oog hadden.” Na maandenlang onderzoek volgden in beide dossiers op 14 december in totaal 11 huiszoekingen in Kortrijk, Gullegem, Harelbeke en Waregem. “In totaal werden 12 personen gearresteerd en troffen we grote hoeveelheden drugs, cash geld, dure merkkledij en een grote fles lachgas aan”, zegt procureur Tom Janssens van het Parket. “In totaal gaat het om 12,5 kilogram cannabis met een straatwaarde van 125.000 euro, voor 8.500 euro cocaïne en 13.500 euro aan cash geld”. Ook vier auto’s en meerdere smartphones werden in beslag genomen. Net zoals dure merkkledij zoals schoenen van Dolce & Gabbana, kleren van Prada, DSQUARED2 en Philipp Plein.