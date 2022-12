12 maanden met uitstel voor Franse drugskoerier

De politie ging over tot de controle van een auto waarvan ze een melding kregen dat die zich verdacht gedroeg op 26 juli in Heule. A. K. (23) uit Roubaix zat achter het stuur. Onder de versnellingspook vond de politie 21 gram heroïne, een hoeveelheid cocaïne en 165 euro cash geld. Uit nazicht van de ANPR-camera’s bleek dat hij sinds juni zich quasi dagelijks verplaatste naar de omgeving rond Kortrijk. Hij ging telkens naar adressen waar mensen wonen die gekend zijn voor druggerelateerde feiten. De jonge Fransman die in eerste instantie alles staalhard ontkende, ging uiteindelijk wel door de knieën. Hij bleek sinds 3 juni erg vaak af te zakken om drugs af te leveren. Hij kreeg de auto ter beschikking en de adressen en de hoeveelheid drugs hij moest afleveren kreeg hij toegestuurd via Snapchat. De jonge Fransman zit sinds 26 juli in de cel in Doornik. “Hij heeft vast werk, een vaste vriendin en een blanco strafregister”, pleitte zijn advocaat. En toch liet de jongeman zich verleiden tot de feiten. “Ik had geld nodig, daarom heb ik het gedaan. Nu heb ik daar natuurlijk veel spijt van.” Enkel het gedeelte dat hij in voorhechtenis zat, heeft de rechter nu effectief uitgesproken. Hij moet ook 8.000 euro boete betalen, waarvan de helft met uitstel.