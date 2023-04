12 bestuurders blazen positief tijdens controleactie

volleybal eerste nationale In stijl kampioen: Mar­ke-We­bis met indrukwek­ken­de cijfers naar titel. Toch geen promotie naar de Liga

In stijl kampioen spelen. VT Marke-Webis Wevelgem A liet er in de slotmatch tegen Nijvel, vierde in eerste nationale, geen twijfel over bestaan. De partij werd met duidelijke 3-0-cijfers gewonnen en leverde de titel op. De daaraan verbonden promotie laat de club aan zich voorbijgaan.