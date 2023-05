“11 km in de hitte, en nergens bevoorrading”: nieuwe wetgeving rond herbruikbare bekers zet Kortrijk Loopt in moeilijke positie

ZieMie toer krijgt uitbrei­ding

Mie Bogaerts schenkt twee extra beeldjes aan de stad Kortrijk die ze een plek zal geven in de omgeving van het Gerechtsgebouw en de Tip van Buda. ‘Vrouwe Justitia’ en ‘De Kaaiman’ vervoegen de twintig bestaande bronzen beeldjes in de stad. “Een goede reden om de route nog eens opnieuw te wandelen of fietsen en te genieten van de treffende verhalen en anekdotes van Joris Denoo”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).