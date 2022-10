1 jaar effectief voor man die vrouw aanrandt in Burgemeester Reynaertstraat

autosport Wereldkam­pi­oen Vandoorne verandert van team: “Ik ben heel blij dat ik bij DS PENSKE aan de slag ga”

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu dus officieel: wereldkampioen Formula E Stoffel Vandoorne racet in 2023 bij het team DS Penske en zal dat doen naast de enige dubbele wereldkampioen in de FE-geschiedenis, Jean-Eric Vergne. De Fransman blijft voor een vijfde seizoen op rij bij het Franse team, Stoffel Vandoorne komt uiteraard van Mercedes.

12 oktober