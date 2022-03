1.635 slechtzienden en blinden luisteren voortaan naar stadsmagazine in Kortrijk: “Mijn vrouw hoeft het nu niet meer voor te lezen”

Kortrijk/HeuleHet gratis stadsmagazine, met een maandoplage van 45.480 exemplaren, is nu ook beschikbaar in luistervorm voor de naar schatting 1.635 slechtzienden (zo’n 20 op 1.000 inwoners heeft een visuele beperking) en blinden (ongeveer 1 op 1.000) in Kortrijk. “Ik ben heel tevreden dat het nu toegankelijker is, want ik ben er altijd nieuwsgierig naar”, zegt de blinde Dirk Samyn uit Heule.

Kortrijk trekt ook voor slechtzienden en blinden de kaart van inclusie. De stad laat in dat kader het stadsmagazine vanaf de editie april 2022 inlezen door Transkript. Dat productiehuis leest het magazine professioneel in, om ze voor mensen met een leesbeperking in een luistervorm toegankelijk te maken. En daar is tandarts op rust Dirk Samyn (73) uit Heule, hij werd in 1990 blind door een Retinitis Pigmentosa (RP) netvliesaandoening, heel gelukkig mee.

Quote Ik vind alle regionale info, die ik ook via het stadsmaga­zi­ne oppik, heel belangrijk. Zo staat er ook over elke deelgemeen­te wel iets in Dirk Samyn

Volledig scherm Het stadsmagazine in luistervorm werd maandagavond voorgesteld. We zien Dirk Samyn (links) en zijn echtgenote Christine Dejaegher (rechts), op de binnenkoer van het historisch stadhuis. Op de achtergrond staan (vlnr) schepen Philippe De Coene, Transkript-directeur Mia Engels, burgemeester Ruth Vandenberghe en Nele Haghebaert van Blindenzorg Licht en Liefde © Henk Deleu

Normaal leest zijn vrouw Christine Dejaegher (73) het stadsmagazine voor. “Maar dat hoeft nu niet meer. Wat me veel meer autonomie geeft. En het is kwalitatief top, ze doen dat prima bij Transkript. Ik vind alle regionale info, die ik ook via het stadsmagazine oppik, heel belangrijk. Zo staat er ook over elke deelgemeente wel iets in. Waardoor ik erover kan meepraten met de mensen. Ik sport ook nog veel, zoals lopen (met de hulp van een buddy aan een koord) en zwemmen. Ook hierover staat er vaak info in het stadsmagazine.”

De luisterversie staat op www.kortrijk.be/stadsmagazine, waar je door de aparte geluidsfragmentjes van de artikels kan navigeren. Een andere optie is op Anderslezen. Wie deze app gebruikt, hoeft enkel zijn of haar geboortedatum naar communicatie@kortrijk.be te mailen. Zodra dat in orde gebracht is, wordt het stadsmagazine op hun digitale boekenplank van Anderslezen gezet.

Volledig scherm Transkript-directeur Mia Engels aan het woord, tijdens de voorstelling van het project in het stadhuis © Henk Deleu

DAISY-speler

Een derde optie is een in de centrale bibliotheek beschikbaar exemplaar op cd aflezen met een DAISY (Digital Accessible Information System) speler. “Ik lees heel graag boeken in luistervorm en doe dat meestal op een DAISY-speler. De klank is beter en de batterij gaat langer mee dan een iPhone”, zegt Dirk Samyn. “Wie dat wenst, kan op een DAISY-speler de luistervorm ook op een ander tempo afspelen. Zoals in een versnelde versie voor wie bijvoorbeeld heel snel een brochure wil lezen. En het is niet zo dat de voorleesstem van de digitale opname dan vervormd wordt”, zegt Transkript-directeur Mia Engels.

Quote Als de luister­vorm in de smaak valt, bieden we mogelijk ook brochures in luister­vorm aan. We willen met onze stadscommu­ni­ca­tie de podcast­toer op burgemeester Ruth Vandenberghe

Volledig scherm De luistervorm van het stadsmagazine, op iPhone © Henk Deleu

Het stadsmagazine in luistervorm is niet enkel voor slechtzienden en blinden handig. “Ik denk bijvoorbeeld ook aan laaggeletterden en dyslectici, voor wie luisteren zeker helpt. En het nieuwe aanbod is trouwens een mooi voorbeeld van de goede samenwerking met de organisaties, die in de stedelijke adviesraad personen met een beperking zetelen”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Toegankelijkheid Philippe De Coene (Vooruit). “En ook wie gewoon weinig tijd heeft of liever luistert, kan nu ook op deze manier stadsinformatie krijgen. Als de luistervorm in de smaak valt, gaan we mogelijk ook brochures in luistervorm aanbieden. Zo wil Kortrijk met haar stadscommunicatie ook de podcasttoer op”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).